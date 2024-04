Juventus, le scelte di Allegri per la Fiorentina



Juve-Fiorentina, chi gioca in attacco?

Nel giro di pochi giorni abbiamo visto due versioni molto diverse della Juventus contro lo stesso avversario, la Lazio. All'Olimpico, via agli esperimentopo un anno dall'infortunio. Poi, all'Allianz Stadium, per la sfida di Coppa Italia, ecco la Juventus versione tradizionale.E contro la Fiorentina?In realtà, la versione vista sabato scorso all'Olimpico è durata ben poco, un tempo. Tanto era bastato ad Allegri per capire che gli esperimenti non avevano funzionato. E infatti c'è stata una grande differenza tra le prestazioni della Juve. Motivo per cui è facile pensare che contro la Fiorentina il tecnico confermerà le scelte fatte in Coppa Italia.Allegri è intenzionato a confermare la squadra che è scesa in campo nell'ultima gara. Il cambio - forse l'unico - sarà in porta, conche riprenderà il posto da titolare. Davanti a lui, la difesa più utilizzata e che dà più certezze (Gatti-Bremer-Danilo). Anche il centrocampo è tornato ad essere quello "classico" composto dSugli esterni sicuro di un posto Cambiaso. Solito ballottaggio Kostic-Iling ma il serbo è favorito.Dalla continassa arrivano notizie positive pe r Federico Chiesa, tornato regolarmente ad allenarsi. Non ci si aspetta quindi che Allegri divida il tandem offensivo con Vlahovic; non ora che entrambi hanno trovato la rete contemporaneamente. Pn panchina ma sarà il primo cambio offensivo a partita in corso. Anche più di Kean.

