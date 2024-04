Juventus-Fiorentina, le scelte di Allegri

(calcio d'inizio domani alle 20:45). Un match ancora più delicato dopo la vittoria della Roma nel derby che porta i giallorossi a solo quattro punti di distanza con ancora lo scontro diretto da giocare allo Stadio Olimpico. Massimiliano Allegri cerca conferme dopo la vittoria in Coppa Italia ai danni della Lazio.Dopo gli esperimenti nell'ultima gara di campionato, la Juventus è tornata ad essere quella vista più spesso in stagione, almeno nella formazione iniziale. E Allegri si affiderà alle certezze. A partire dalla difesa, dove si è ricomposto il terzetto. In porta torna Szczesny.I dubbi maggiori riguardano le corsie esterne, in particolare quella a sinistra, dove nelle ultime settimane Iling Junior ha trovato più spazio.Non si tocca Andrea Cambiaso sulla destra. E' tornato a disposizione Charly Alcaraz che potrà essere una risorsa ma solo a partita in corso. Giocano infatti gli "intoccabili": Mckennie, Locatelli e Rabiot.Attacco quasi al completo per Allegri visto che mancherà solo Milik. Sarà una coppia offensiva nel segno degli ex; in campo siahiamato nuovamente ad incidere nella parte finale della partita. Juve-Fiorentina rappresenta una delle partite più importanti della stagione. E Allegri va con tutte le certezze possibili.