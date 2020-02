La Juventus passa, di rigore, contro la Fiorentina per 3 a 0. I bianconeri superano una prova complicata, contro una Viola molto positiva nel primo tempo, più arrendevole nel secondo. Così, la gara si è sbloccata dagli undici metri, con Cristiano Ronaldo glaciale per due volte, contro lo stesso Dragowski che lo aveva sfidato nel pre-partita. Chiude i conti, infine, Matthijs de Ligt, incornando al meglio il corner perfetto di Paulo Dybala. Un successo importante che rimette in carreggiata la Juventus, dopo lo scivolone al San Paolo che ha impedito la fuga da Inter e Lazio. Nel video qui sotto, tutti gli highlights della partita di oggi allo Stadium.