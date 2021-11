La Juventus ieri sera ha battuto all'Allianz Stadium la Fiorentina col punteggio di 1-0, un match teso e non brillantissimo per la squadra di Allegri, che però ha il merito di annullare Dusan Vlahovic e alla fine, complice la sacrosanta espulsione a Milenkovic per i 20 minuti finali, riesce a deciderla e portare a casa i 3 punti nei minuti di recupero, grazie al grande sfondamento di Juan Cuadrado sulla destra, concluso con un missile da posizione defilata deviato da Biraghi. Il più classico dei gol dell'ex: