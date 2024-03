La frase di Allegri: quando tornerà a vincere la Juventus

"Non può vincere sempre una squadra". E infatti, conche viaggia verso la seconda stella, avremo il terzo campione d'Italia diverso negli ultimi tre anni.L'eredità della Juve non è stata raccolta da nessuno in particolare (solo i nerazzurri hanno tenuto una continuità di vittorie negli anni),Che mancano, eccome."Abbiamo cercato di lottare poi questo mese abbiamo lasciato lo scudetto, ma la squadra è in crescita. Ha dei giocatori che hanno bisogno di giocare partite importanti", ha spiegato Allegri in conferenza stampa . E ha citato, soprattutto.E allora, aspettare. Aspettarli. "Fra 2-3-4 anni (la Juventus, ndr) avrà i Fagioli, i Miretti, gli Yildiz, Iling... sono tutti giocatori giovani. Vlahovic è 2000, Cambiaso è 2000". Tempo d'attesa: dai due ai quattro anni. Per tornare alla vittoria.