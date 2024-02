. Si potrebbero trovare tanti aggettivi per ladi questa sera, ma forse il più giusto è. Il senso che lascia alla fine è proprio questo. Senza giocarsi a pieno la gara più importante dell'anno, rischia di veder svanire lo scudetto facendolo passare così, senza crollare, ma nemmeno combattendo troppo.La Juve è partita piano, è cresciuta nel corso della gara, ma poi si è persa nella confusione, terminando in pressing sì, ma senza costrutto. E dentro la partita, davvero, c'è stata poco. Un rimpianto, questo sì, pur riconoscendo all'Inter la capacità di giocare una gara matura, sbloccata su un episodio e poi condotta negli spazi e nelle ripartenze, che avrebbero potuto rendere il punteggio anche più ampio. E va ringraziatose un filo di speranza al 90' c'era ancora. Un doppio miracolo a tenere aperte le porte del sogno, interrotto dal triplice fischio nella maniera più brusca: ko nel big match scudetto, Inter più lontana e il rischio è che possa esserlo in maniera definitiva. La differenza tra le due squadre è emersa chiaramente, perché Inzaghi è riuscito a far fare ai suoi ciò che la Juve ha dimostrato di saper fare in tante occasioni: blindare, massimizzare le occasioni, gestire.