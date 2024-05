Juventus-Atalanta, la conferenza di Danilo

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus Atalanta , le parole in conferenza stampa di- Arrivare a questa finale, vincerla darebbe un senso diverso alla stagione. Siamo riusciti a raggiungere il traguardo Champions, ma quello che portiamo al museo sono i trofei e sarebbe un premio per la resilienza e il lavoro di squadra.- Sto bene, ho lavorato bene, uan partita importante, il corpo ascolta e recupera più in fretta- Dobbiamo guardare ai nuovi obiettivi, sarà una partita speciale e diversa è quello che possiamo raggiungere, sarebbe bello mettere un pezzo piccolo nella sotira della Juventus- L'Atalanta è forte e questo va rispettato. Ma la Juventus ha raggiunto 20 finali e questo va rispettato. Se guardiamo indietro la Juve è una squadra che ogni finale che gioca è pronta a vincere. Può succedere di tutto ma noi non ci sentiamo meno forti di loro.- Per me stesso e può darsi sia un messaggio per la squadra, non sappiamo quando sarà la prossima finale. Arrivare qui in una competizione così importante, dobbiamo godercela e non sappiamo quando sarà la prossima. Io ne ho giocate tante, non ne giocavo da un po' e devo pensare che questa potrebbe essere l'ultima. Daremo tutto in campo- Momento difficile con il Covid, quel momento ci fa godere ancora di più quello di oggi, il poter giocare con lo stadio pieno. Dirigenti e dipendenti della Juventus domani allo stadio e questo ci dà senso di appartenenza. La Juve è cambiata, è arrivato il mister sono andati via tanti calciatori, ma non è cambiata la voglia di vincere e di dare tutto per la maglia che è un onore per noi- Quello che possiamo promettere è che daremo tutto. Nella mia vita la caratteristica più importante è la resilienza e la Juve ha dimostrato di avere questa parola in tutti quelli che indossano la maglia. La capacità di andare giù e rialzarci.- Ho risposto tante volte. Non c'è un motivo, siamo calati e non abbiamo fatto gli stessi punti e vittorie. Non c'è solo un motivo, tante piccole cose che fanno la differenza. Questo servirà da insegnamento anche per l'anno prossimo, per vincere non si può mollare un attimo e avere momenti dove sei meno concentrato- Il gruppo sta bene. Il risultato con la Salernitana non è quello che ci aspettavamo, ma arrivare qui in un'atmosfera diversa ci deve dare soddisfazione e voglia. Il gruppo sta bene e sereno, ma con responsabilità- Ci è stato chiesto dall'inizio della stagione di raggiungere la Champions e provare a vincere la Coppa Italia. Abbiamo avuto momenti di alti e bassi, non siamo riusciti ad avere risultati importanti ma i traguardi raggiunti permettono alla società e ai dirigenti di programmare con ambizione per l'anno prossimo.- Una squadra con tanta fisicità, ritmo alto con o senza palla. Se fisicamente non sei fresco ci possono mettere in difficoltà. Dobbiamo metterci al pari loro in questo senso e sfruttare le occasioni che avremo, questa la cosa più importante, quando hai occasioni devi essere letale- L'esempio di quando un calciatore nell'ambiente giusto può giocare molto diversamente, sta facendo una stagione importante. Da fan del calcio mi piace questo, tecnicamente è bello da vedere e difficile da marcare, sono le sfide più eccitanti. Lo conosco tanto, guardo molte partite dell'Atalanta, spero sarà in campo ma sereno e tranquillo.- Tutto quello che ho vissuto nel calcio mi ha preparato ad arrivare in questo momento alla juventus. Avere questa responsabilità, sarebbe un traguardo importante. Sono qui da 5 stagioni, la Juventus sarà sempre la squadra più importante della mia carriera, sono e resterò juventino.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.