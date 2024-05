Juventus-Atalanta, la conferenza di Massimiliano Allegri

Alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Juventus Atalanta , le parole in conferenza stampa di Massimiliano- Come ci arriviamo? Bene, speriamo domani sera meglio. Faccio i complimenti all'Atalanta, domani sarà complicata- Ci saranno momenti di difficoltà e vanno affrontati. Hanno ottime qualità tecniche e fisiche, bisogna ribattere al meglio- Devi essere bravo a portare l'episodio dalla tua parte, con loro le partite non finiscono mai.- Il calcio è meraviglioso perchè in un attimo ti si può rovesciare a favore o contro. Sappiamo di affrontare una squadra forte che danno per favorita. Per tutti noi domani può essere anche l'ultima finale. Non è detto che la Juve o noi potremo giocare una finale il prossimo anno o tra due. Dovremo giocare con concretezza e fare una bella partita.- Sta bene, devo ancora decidere in mezzo o lui o una soluzione diversa. Devo anche capire sugli esterni, domani mattina deciderò.- L'obiettivo principale - capisco non possa piacere a tutti - è che la Juventus giochi la prossima Champions. Può sembrare un obiettivo piccolo, ma ci sono momenti dove se non puoi vincere devi consentire alla società di fare un tesoretto per poi fare delle valutazioni. Domani una finale, le finali sono eventi, se le vinci alla fine festeggi e sei più bravo, se perdi ti porti dietro il boccone amaro. Ma partecipare agli eventi non è cosa da tutti.- L'atalanta ha attaccanti fisici, noi non siamo da meno, una squadra fisica in entusiasmo, noi dovremo essere bravi a giocare una partita giusta, le finali sono sempre diverse.- Avremo grande rispetto dell'Atalanta, le partite vanno vinte sul campo, noi dobbiamo essere bravi, ma dobbiamo avere la convinzione di portare questa coppa a casa.- Un valore importante è un trofeo, essere qui a giocarla è già un risultato ora bisogna essere bravi a portarla a casa. Abbiamo la possibilità di vincere e sarebbe un risultato importante.- Dipende da come andrà la partita, ci vorrà molta attenzione, i dettagli fanno la differenza. Quando mettiamo l'attenzione giusta è difficile giocare contro di noi, sapendo le caratteristiche importanti che ha l'Atalanta. Contro la Roma straordinari ma poi quando hanno preso il 2-1 le partite cambiano. Dobbiamo stare dentro la partita con grande testa ed equilibrio- Sono ancora un bambino, quando ho avuto la fortuna che i giocatori mi hanno portato alle finali mi entusiasmo. Domani metteremo tutto quello che abbiamo da mettere per portare a casa la coppa, tutte e due le squadre hanno da perdere così come hanno qualcosa da vincere.- C'è solo da fare i complimenti, il lavoro che hanno fatto non è semplice, sono andati in crescendo, la cosa più difficile è il mantenimento e il miglioramento di quello che hanno fatto. Merito della società e di Gasperini, una realtà importante del calcio italiano ed europeo.