Filippo Ranocchia é ancora della Juventus?

Non é stata la mossa più semplice a cui pensare. Filipponon ne voleva sapere di scendere in Serie B, almeno in un primo momento, quello durante il qualeavevano già raggiunto un accordo per la cessione a titolo definitivo. Un po' il poco spazio a disposizione ad Empoli, un po' la voglia di ripartire e mettersi nuovamente in mostra: alla fine il centrocampista ha accettato e in questa seconda parte di stagione sta indossando la maglia rosanero. L'ormai ex Juventus ha segnato oggi il suo quarto gol in quattro partite e sta trascinando il Palermo verso la promozione in Serie A.Il centrocampista classe 2001, Filippo Ranocchia, é stato ceduto a gennaio 2024 a titolo definitivo al Palermo. La Juevntus, dunque, non ha più il controllo del calciatore.