Chi è Fidel Ambriz, centrocampista del Monterrey seguito dalla Juventus

Il Mondiale per Club sta dando diverse opportunità alla Juventus. Dalle sfide con club di livello, come ilche verrà affrontato martedì, all'aspetto economico fino a quello del mercato. Già, perché i bianconeri si guardano intorno e nella competizione statunitense c'è spazio per tanti talenti, anche bei club meno blasonati.Proprio per questo si stanno muovendo verso tante direzioni, visto che i bianconeri hanno bisogno in diversi reparti. Lo ha mostrato lo stesso, presente sugli spalti a vedere Flamengo-Bayern Monaco, in particolare per osservare Wesley.

Chi è Fidel Ambriz

Oltre al terzino brasiliano, però, la Juventus segue anche profili in altrettante zone del campo. Uno di questi, come riportato da Tuttosport, è, centrocampista del Monterrey che ha pareggiato 1-1 con l'Inter nella fase a gironi.Classe 2003, Ambriz è un centrocampista con doti da, molto utilizzato dall'allenatore Torrent nella scorsa stagione, la prima con la maglia del Monterrey. Il messicano, inoltre, ha mostrato spesso grande affidabilità a livello fisico e continuità,, con una rete e un assist all'attivo. Ambriz è un prospetto interessante, cresciuto nel León, con cui ha collezionatodopo la trafila nel settore giovanile.Adesso il 22enne gioca nel Monterrey e si è messo in mostra in queste prime gare del Mondiale per Club. Nonostante l'eliminazione dei messicani, infatti, gli occhi della Juventus hanno notato il centrocampista, e qualche appunto su di lui sarà senza dubbio finito sui taccuini degli scout bianconeri. Come quello sul prezzo: il classe 2003, una cifra che parla di prospettiva e investimento per il futuro. Chissà che nelle prossime settimane quegli appunti non possano tornare utili.





