OR torna LIVE con il classico post partita: con Antonio Romano, in collegamento Marcello Chirico. Tutto dopo Roma-Juventus, a partire dunque dalle 22.50.

Il presidente della Juventus,, ha parlato così a margine dell'incontro di Roma dei Fan Club della Juventus.- “Dobbiamo guardare al nostro futuro con grande ottimismo. La nostra forza passa dall’organizzazione dei nostri fan club, la vera forza di una squadra come la Juventus è nei suoi tifosi. È stato un anno difficile, inutile che vi spieghi il perché. Però, è stato anche un anno che sta portando la squadra a giocare una partita che potrebbe essere determinante per giocare la prossima Champions League e il 15 maggio per la Coppa Italia. Se tutto andrà come ci auspichiamo, giocheremo il prossimo anno in cinque competizioni”."Anno difficile, inutile che vi spieghi il perché. Però, è stato anche un anno che sta portando la squadra a giocare una partita: potrebbe essere determinante per la prossima Champions, e il 15 maggio la Coppa Italia. Se va come ci auspichiamo, giocheremo in cinque competizioni. Ci siamo lasciati questo passato alle spalle e vogliamo guardare al futuro. Per farlo, abbiamo bisogno del vostro sostegno"."Speriamo di replicare in futuro i grandi successi del passato, per questo ci sono con noi due colonne che hanno creato il mito della Juventus sul campo. Perché dobbiamo vedere il futuro con grande ottimismo”.