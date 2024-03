Juve su Ferguson e Calafiori

Gli occhi dellaancora sul. Come racconta Tuttosport, anche domenica il club bianconero ha mandato un emissario a osservare la squadra rossoblù di Thiago Motta, in campo contro l'Atalanta, con i fari puntati soprattutto su Lewis, che Cristiano Giuntoli segue da vicino da parecchio tempo tanto da muoversi in prima persona in almeno un'occasione, nel novembre scorso. Già promosso a pieni voti allora, il centrocampista scozzese classe 1999 è rimasto un'idea concreta per la Vecchia Signora, che da allora ha mantenuto contatti costanti con il suo entourage con un paio di summit già andati in scena tra Torino e Milano.Il capitano del Bologna rappresenta per caratteristiche la, con quella capacità di inserirsi in zona offensiva che manca all'attuale mediana. In casa rossoblù, poi, i torinesi stanno seguendo anche Riccardo Calafiori , altro grande protagonista di questa stagione. Lo "shopping" estivo sotto le Due Torri, insomma, può diventare realtà.