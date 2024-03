Juventus-Ferguson, gli aggiornamenti

Ferguson alla Juve, i dettagli dell'operazione



, obiettivo ormai di vecchia data, ma che non passa mai di moda, anzi: i bianconeri sono attualmente in prima fila nella corsa al centrocampista del Bologna, che piace pure ad alcuni club di Premier League. Cristiano Giuntoli si è mosso con largo anticipo ed è in pole position per il giocatore.Ferguson è stato promosso a pieni voti sul campo e un mesetto fa, scrive Tuttosport, c’è stato un incontro tra il dirigente e gli agenti del centrocampista (Bill McMurdo, Luca Carnaghi e Dario Paolillo) per discutere la possibile intesa.trattabili a 20 più una contropartita tecnica. I rossoblù seguono il terzino Tommaso Barbieri (attualmente in prestito al Pisa in Serie B) e il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. QUI LA SITUAZIONE PER KOOPMEINERS

A prescindere da chi sarà l'allenatore della Juventus la prossima stagione, Ferguson è un obiettivo concreto. Molti, si legge, hanno associato l’interesse per Fergie al nome di Thiago Motta, che indubbiamente stravede per lo scozzese e se lo porterebbe dietro volentieri in una nuova avventura. Attenzione però: l’ex Aberdeen ha caratteristiche tecnico-tattiche congeniali alla mezzala richiesta da Massimiliano Allegri già lo scorso gennaio. Ovvero un centrocampista “box to box” che abbini corsa alla capacità di inserimento in zona offensiva.

Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.