3









Vincere per progredire nel cammino in Champions League. Questa sera, ore 21, la Juventus attende tra le mura dello Stadium il Ferencvaros, squadra battuta nella partita d’andata con un secco 4-1, grazie alla doppietta di Morata e a quella sfiorata da Paulo Dybala, che hanno portato i bianconeri a quota 6 nel girone. Tre punti per ipotecare il discorso gironi ed accedere alla fase ad eliminazione diretta, che potrebbe arrivare matematicamente solo in caso di risultato positivo del Barcellona sulla Dinamo Kiev. Il modo migliore per affrontare il tour de force di dicembre con una relativa tranquillità europea, concentrando le proprie forze per raggiungere la vetta della Serie A



DOVE VEDERLA IN TV – Juve-Ferencvaros sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky ai canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 252). Non ci sarà la visione in chiaro per tutti su Mediaset. Sarà disponibile in streaming su Sky Go per gli abbonati Sky, oppure su Now TV, acquistando uno dei pacchetti disponibili sulla piattaforma web.



Sfoglia la gallery per vedere la probabile formazione della Juve contro il Ferencvaros