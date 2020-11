Questa sera la Juventus punta a staccare il biglietto per gli ottavi di Champions League. La sfida con il Ferencvaros è alla portata dei bianconeri che potranno contare anche su una particolare debolezza dell'avversario. La squadra magiara, infatti, è, ad oggi, la squadra più battuta di tutta la Champions League. Una difesa che concede molto, una debolezza che gli attaccanti bianconeri dovranno sfruttare per portare a casa i tre punti e chiudere, con la complicità del Barcellona, il discorso qualificazione. Inoltre, alcuni calciatori - uno su tutti Dybala - potrebbero sfruttare l'occasione per sbloccarsi e ritrovare fiducia.