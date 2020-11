La Juventus ha scelto ​Wojciech Szczęsny come uomo copertina per presentare il match di Champions League di questa sera contro il Ferencvaros. Il portiere torna titolare dopo aver lasciato il posto a Buffon nell'ultima sfida di campionato giocata e vinta contro il Cagliari. La sfida di questa sera è molto importante perché i bianconeri - con la complicità a distanza del Barcellona - potrebbero blindare, con una vittoria, la qualificazione agli ottavi. Un risultato non banale per un gruppo che ha affrontato un primo periodo di costruzione e che sta trovando ora le proprie certezze.