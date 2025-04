La Juventus femminile protagonista del torneo "Pina Cipriani": il programma per le giovani bianconere

Getty Images

La Juventus sarà tra le protagoniste del torneo di calcio femminile "Pina Cipriani" in programma a Mappano nel weekend tra il 25 e il 27 aprile. Le giovani bianconere, per le categorie Under 13, 15 e 17 saranno impegnate anche con altre squadre professioniste come Inter, Parma e Torino.Di seguito il comunicato della Mappanese, società dilettantistica organizzatrice."Tutto pronto per la quarta edizione del torneo internazionale di calcio femminile “Pina Cipriani”, in programma a Mappano davenerdì 25 aprile a domenica 27. La manifestazione vede impegnate squadre di primissimo piano del panorama calcistico nazionale, come Juventus, Torino e Inter. Trele categorie ai nastri di partenza, under 17, under 15 e under 13.

Venerdì 25 giornata inaugurale dedicata alle formazioni under 17, con al via Juventus, Torino, Freedom, Atalanta, Parma, Monza, Rappresentativa Lnd e Genoa. Sabato 26 sarà la volta delle giovani promesse under 15, categoria che vedrà protagoniste Monza, Parma, Freedom e Atalanta nel gruppo A; Torino, Inter, Ticino e Genoa nel B.Infine domenica 27 le squadre under 13, con Juventus, Como,Inter e Atalanta, nel gruppo A; Torino, Sampdoria, Ticino e Genoa nel B. Le gare si svolgeranno nell'impianto di Via Galvani 48 a Mappano. Il programma prevede l’inizio delle partite di qualificazione alle 09.30, con le finali a partire dalle 16.30.Una rassegna di calcio femminile altamente significativa, dedicata a Pina Cipriani, prematuramente scomparsa, colonna portantedell’associazione “Il Sogno di Samuele”, che da tempo si dedica ai meno fortunati. Sarà l'occasione per ricordare una persona davverospeciale, condividendone l'esempio di una vita dedicata al prossimo."