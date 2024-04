Felipe Anderson alla Juve, mancano solo i dettagli

I dettagli dell'operazione

La stagione di Felipe Anderson

Presenze: 44

Gol: 5

Assist: 7

Minuti giocati: 3.304

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

La trattativa tra Felipe Anderson e la Juventus è iniziata mesi fa e passo dopo passo sta arrivando alla conclusione. L'esterno della Lazio, il cui contratto scadrà a giugno, è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Juve.Il passaggio di Felipe Anderson alla Juventus è in via di definizione, come riferisce Romeo Agresti. La dirigenza bianconera è al lavoro per concludere gli ultimi dettagli della trattativa che porterà il brasiliano a Torino a parametro zero. Inutili quindi gli ultimi tentativi della Lazio per convincere il giocatore a rimanere in biancoceleste.Felipe Anderson sarà il primo e probabilmente non ultimo acquisto a parametro zero di Giuntoli. Per il classe 1993 è pronto un contratto di tre anni che potrebbe superare di poco i 3 milioni a stagione. Il primo rinforzo della Juve è in arrivo.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!