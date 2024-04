Felipe Anderson Juve, cosa cambia

Età: 30 anni

Nazionalità: brasiliana

Altezza: 175 cm

Piede: destro

Numeri stagionali

Presenze: 43

Gol: 3

Assist: 7

Un gol ogni: 1.072’

Minutaggio: 3.215’

Sembra essere diventata una questione di quando, piuttosto che di se. viaggiano spedite verso l'accordo totale e, come si dice in questi casi, non mancano che le firme per definire chiusa la trattativa.Un colpo di mercato che risponde alle linee guida societarie: un'aggiunta alla rosa che permette di tenere alta la competitività pur in un'ottica di sostenibilità. In scadenza con la, infatti,arriverà a Torino a parametro zero.Una Juventus che cerca e trova Felipe Anderson dà l'impressione di essere una Juventus che vuole cambiare pelle. Verso la prossima stagione, verso il sempre più probabile cambio di modulo, si va verso l'addio al 3-5-2 che ha caratterizzato l'ultimo periodo bianconero per tornare ad un modulo che sfrutti le ali offensive. Felipe Anderson può giocare come esterno alto a destra – soprattutto -, ma anche a sinistra. Nella Lazio di Sarri, in un momento di difficoltà, ha dimostrato di disimpegnarsi bene anche come falso nueve e a sostituire così Ciro Immobile.Con l'acquisto di Felipe Anderson, la Juventus aggiunge esperienza ad un gruppo giovane. Non parliamo di un leader a prescindere, ma di un calciatore che ha esperienza internazionale, che è caduto e si è rialzato e che, dunque, può rappresentare un punto di riferimento per chi è salito e chi salirà dal settore giovanile bianconero.In due per un posto, vista ad oggi la situazione sembra questa. Con il ritorno di Matias Soulé alla Juventus – e in caso di permanenza -, l'argentino classe 2003 avrà l'occasione di crescere ulteriormente e imparare da Felipe Anderson; nonché alternarsi in una stagione che si prospetta ricca di impegni. Vista anche in questa ottica, l'aggiunta del laziale assume un senso che va al di là delle qualità tecniche già ampiamente dimostrate dal calciatore.