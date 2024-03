Juventus-Felipe Anderson, le novità

I tentativi di Lotito

Nonostante i sette punti in otto partite,Un traguardo che Cristiano Giuntoli spera possa essere raggiunto nel minor tempo possibile per poter programmare con più certezze il futuro. Solo dopo infatti, il dirigente bianconero potrà operare concretamente sul mercato.Sono molti a pensare che la prima operazione destinata a concretizzarsi per la Juventus, sarà la firma diIl brasiliano, che si libererà a giugno a parametro zero dalla Lazio, è pronto ad abbracciare la nuova avventura a Torino. Gli intermediari, riferisce Tuttosport, hanno già cucito la trama della trattativa imbastita a Febbraio. Questo nonostante Claudio Lotito abbia provato più volte a convincere Felipe a rimanere.La sensazione però è che Felipe Anderson consideri finita la sua avventura alla Lazio e non tanto per una questione economica ma più prettamente sportiva. Un rilancio del presidente della Lazio non cambierebbe quindi gli scenari.. In teoria è un'operazione semplice visto che il club bianconero non dovrà pagare il cartellino. Servirà solo trovare il punto di caduta con il calciatore.