Felipe Anderson Juve, la mossa della Lazio

Sostenibilità e competitività rimangono le direttive fondamentali che tracciano il percorso dellanel presente e nel futuro prossimo. La squadra si proietta verso un'identità giovane , bilanciata dall'inserimento di elementi di esperienza.Tra le priorità della dirigenza bianconera c'è l'acquisizione di Felipe Anderson , reduce da un'esperienza alla Lazio e con il contratto in scadenza nel 2024. Il suo arrivo potrebbe conferire quell'equilibrio tra giovani talenti e giocatori navigati necessario per perseguire gli obiettivi del club. La Juventus si prepara così a plasmare il suo futuro con una visione incentrata sulla coerenza e l'efficacia.Secondo quanto riporta oggi Il Messaggero,, stimolato anche dall'arrivo di Igor Tudor. Secondo il quotidiano romano, in settimana ci sarà un incontro tra le parti che potrebbe rivelarsi decisivo. Intanto, laosserva alla finestra.