Felipe Anderson Juve, la mossa della Lazio

Calcio e destino che si intersecano e giocano un tiro mancino a. Nel momento in cui si entra nel vivo per quel che riguarda il suo futuro, all’orizzonte c’è la sfida tra. Un bivio? Forse sì, forse no., abili manovratori, hanno concordato un incontro con la sorella-agente prima della partita è stata contattata ed è in attesa della convocazione a Formello. Per Felipe, sarà una partita cruciale: Lazio o Juve? L'accordo con i bianconeri, stipulato a gennaio, non è ancora ufficialmente chiuso e, come riporta il Corriere dello Sport.Lotito ha incaricato Fabiani di contrastare l'assalto della Juve avvenuto in inverno. La Lazio aveva inizialmente pianificato il rinnovo fino al 2027 a settembre, ma poi Lotito è tornato sui suoi passi. Dopo l'interesse dei bianconeri, ha ripreso in considerazione l'opzione del rinnovo. Tuttavia, l'offerta presentata non ha soddisfatto appieno il giocatore, che richiede 3,5 milioni di ingaggio netti, mentre Lotito propone una cifra inferiore con l'inclusione di bonus. Si discute anche sulla durata del contratto: 3 o 4 anni. Tutti questi dettagli verranno affrontati nel vertice programmato per la prossima settimana