Lacontinua a corteggiareil giocatore è in scadenza di contratto con la Lazio e Cristiano Giuntoli sarebbe già al lavoro per provare a portarlo a Torino. A tal proposito ne ha parlato un ex bianconero, si tratta di Franco Causio che ha parlato di Felipe Anderson a Tuttosport. Le sue parole:"Lo prenderei subito! Mi auguro la Juve possa chiudere per lui, resta uno dei pochi giocatori in Serie A in grado di saltare gli avversari con facilità e creare così superiorità numerica nella metà campo avversaria grazie ai suoi dribbling. Sarebbe un ottimo acquisto".