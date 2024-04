JUVENTUS, LE ULTIME SU FELIPE ANDERSON

Appena una settimana fascendeva in campo all'Allianz Stadium con la maglia dellaed alla lettura delle formazioni si poteva sentire qualche timido applauso. Applauso che nascondeva la speranza, di poter vedere il giocatore vestire la maglia dellanella prossima stagione. Il contratto del brasiliano con la Lazio infatti è in scadenza al termine della stagione attuale ed al momento non sono stati avviati i contatti per il rinnovo contrattuale.Ci sono ancora alcuni dettagli da limare, come ad esempio quelli legati all'ingaggio, ma il giocatore brasiliano sembra essere ad un passo dal raggiungere l'accordo con la Juventus. In questa stagione 43 presenze, 3 gol e 6 assist, titolare inamovibile con Sarri prima e con Tudor dopo. Potrebbe proprio essere lui il primo acquisto della Juventus 2023/2024, dettagli in fase di definizione.