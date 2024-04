Futuro Felipe Anderson, rilancio della Lazio?

Felipe Anderson e la Juventus sembrano ormai promessi sposi dopo le notizie arrivate nella giornata di ieri anche se al momento non si può ancora dare per fatta l'operazione. Il Messaggero infatti riportaC'è un accordo di massima con i bianconeri per un contratto quadriennale da 4 milioni a stagione, ma è cosa nota da mesi. L'entourage del classe '93 è ancora in attesa di un incontro con la dirigenza biancoceleste per capire se ci sono margini di manovra per una permanenza a Roma.La Lazio spera ancora di riuscire a trattenere il giocatore. Lotito intende provare fino all'ultimo a convincere Felipe a restare, si legge, ma non farà alcun rilancio per il nuovo contratto. Attualmente, Felipe Anderson guadagna 2,5 milioni di euro e il club biancoceleste ha offerto 3 milioni più bonus.