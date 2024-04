Felipe Anderson Juve, la volontà è chiara

Juventus, futuro Allegri e Felipe Anderson

. Il pensiero balenato nella testa di tanti tifosi della Juventus, appresa la notizia dello scatto in avanti del club bianconero per assicurarsi Felipe Anderson . " Vuol dire che Massimiliano Allegri è già fuori ": tagliato con l'accetta, ma questo è quello che hanno scritto in molti sui social. Non è proprio così.Un indizio c'è, nell'acquisto di Felipe Anderson, e apre una finestra sulla Juventus del futuro.. Si andrà, come è presumibile, verso un modulo che sfrutti le ali offensive: 4-3-3; 4-2-3-1; 3-4-3; insomma, si vedrà. Ma l'indicazione appare chiara, difficile che si prenda il brasiliano per fargli fare il sottopunta o il quinto laterale, nonostante abbia dimostrato di essere calciatore duttile e capace di interpretare diversi ruoli.Ecco, ma non basta questo per leggere l'arrivo di Felipe Anderson come "" delIl tecnico livornese è un integralista – come lo sono tutti i tecnici, rispetto alle loro idee -, non del modulo ma dell'atteggiamento, del modo in cui vuole che le sue squadre interpretino le partite e la stagione.Il tridente non esclude Massimiliano Allegri. Ma, allo stesso tempo, di certo non lo conferma. Le tracce sul futuro vanno ricercate altrove, in un rapporto con l'ambiente sempre più scricchiolante, nel nodo sul rinnovo, nella volontà che sembra sempre più chiara di partire con un progetto sportivo tutto nuovo.