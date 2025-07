Chi è Federico Pereira, nuovo obiettivo per la difesa della Juventus

Getty Images

La Juventus continua a lavorare sul mercato dopo la fine del Mondiale per Club. La competizione negli Stati Uniti ha dato senza dubbio risposte importanti a, che aveva già parlato dell'importanza di rinforzare la rosa, ma anche a, che sta mettendo sul tavolo diverse trattative proprio per raggiungere questo obiettivo. Dopo aver chiuso per Jonathan David , dunque, i bianconeri pensano ad altri nomi per gli altri reparti.Uno di questi è sicuramente la difesa, che anche al Mondiale per Club ha mostrato evidenti difficoltà e bisogno di nuovi innesti, a prescindere dal ritorno dinei prossimi mesi. Proprio per questo la dirigenza bianconera sta lavorando su diversi nomi , conche al momento resta il preferito di Tudor, ma ilfa muro.

Chi è Federico Pereira

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, un nuovo obiettivo per la difesa della Juve è, giocatore uruguaiano che milita nel Deportivo Toluca.Pereira ha vinto la Serie A messicana proprio nella stagione appena conclusa con la maglia del Toluca. Il difensore classe 2000 è cresciuto nel, squadra di Serie A uruguaiana, dove ha giocato fino al 2023, risultando anchenella sua ultima stagione con la maglia nerazzurra.Nell'annata appena conclusa ha collezionato 32 presenze, ed è stato tra i giocatori più utilizzati durante l'anno. Si tratta di un difensore solido e abile in marcatura, più adatto alla copertura rispetto alla fase d'impostazione. Il Toluca lo ha acquistato pernel 2024, mentre secondo Transfermarkt il suo valore attuale è sceso di circa un milione rispetto a quest'ultima cifra, dunque si tratterebbe di un investimento decisamente minore rispetto ad altri nomi in lista per la Juventus.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui