Juventus, da Renato Veiga a Kelly: se il 'segreto' fosse Federico Gatti?

Quarta vittoria consecutiva per lain campionato, seconda di fila senza subire goal. Dopo il clean sheet contro l'Inter all'Allianz Stadium è arrivato quello a Cagliari. E se con i nerazzurri la Juve ha dovuto ringraziare (almeno per un tempo) la poca lucidità degli avversari in rifinitura, contro il Cagliari Di Gregorio ha vissuto tutto sommato una serata tranquilla, senza mai doversi preoccupare troppo, anche quando la squadra diha iniziato a soffrire, sentendo sulle gambe (e nella testa), i 120 minuti di pochi giorni fa in Champions con il PSV. Due sono i volti della vittoria bianconera, quello di Dusan Vlahovic , per ovvi motivi. E quello dila cui stagione è sempre più "eroica".

Il 'segreto' della Juventus è Gatti?

La stagione di Federico Gatti

Attorno a Gatti tutto continua a cambiare.L'ex Frosinone ha cambiato quattro compagni di difesa in un solo campionato: una situazione incredibile, figlia della tanta sfortuna che la Juventus ha avuto nel reparto arretrato con gli infortuni che hanno condizionato l'intera stagione. E nonostante tutto ciò, nella classifica della "miglior difesa",Basterebbe solo questo dato per evidenziare i meriti di Gatti, il cui rendimento, che sarebbe già di per sé più che positivo, deve essere valutato ancora di più contestualizzandolo in questa Juve, con tutti gli imprevisti che ci sono stati.Forse allora,crescendo di partita in partita fino allo stop fisico di pochi giorni fa.rispetto all'esordio a dir poco complicato da terzino. Se nonostante tutti i problemi, alla fine, la squadra di Thiago Motta sta reggendo dal punto di vista difensivo. Ecco,nella capacità di incanalare la sua grande energia nel modo corretto, a beneficio della Juve e dei suoi compagni.tra campionato, Champions e Supercoppa. L'ultima volta che non è sceso in campo dal primo minuto in Serie A è stato ad ottobre, in Inter-Juventus, dove subentrò nel finale. Ha giocato più di tutti, anche più di Di Gregorio, ed è ad un passo da toccare già quota 3000 minuti in stagione. Per tutto questo se dobbiamo trovare una certezza vera e propria nella stagione della Juventus, non si può che pensare a lui, che a Cagliari, ha contribuito e non poco a dare un successo vitale alla Juventus.