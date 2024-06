Notizia di giornata è quella della possibile cessione di Federicoal. Il club che attualmente milita in Premier League infatti sta corteggiando il difensore della Juventus. Dirigenza bianconera che potrebbe decidere di lasciar partire il difensore classe 1998 ex Frosinone in caso di offerta ritenuta adeguata. Con l'introito di potrebbe puntare su Riccardo Calafiori. La cifra richiesta in ogni caso per aprire una trattativa su Federico Gatti è di circadi euro. Il Newcastle ci prova.