Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è anche Federicotra i possibili candidati a una convocazione per l'con l'. Il giocatore della, al top tra i giocatori dei cinque migliori campionati europei per numero di gol segnati in stagione, vede le sue quotazioni un po' in ribasso dopo essere rimasto fuori dalla lista nelle ultime due occasioni utili, ma sa di poter ancora convincere il CT Luciano Spalletti con le sue prestazioni in bianconero. Pochissime chance, invece, per Moise Kean, ancora a secco di reti stagionali e con una sola partita da titolare nel 2024.