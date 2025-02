La Juventus appesa a Federico Gatti: gioca più di Di Gregorio, solo l’Atalanta ‘spreme’ di più

AFP or licensors

Il minutaggio di Gatti e il confronto con i compagni

La Juventus continua a fare i conti con una grave emergenza infortuni nel reparto arretrato, e a pagarne le conseguenze è soprattutto Federico. Il difensore centrale è ormai un titolare fisso della squadra di Thiago Motta , costretto a schierarlo ininterrottamente per mancanza di alternative. Gatti ha infatti collezionato ben 24 presenze consecutive, dimostrando grande resistenza fisica e spirito di sacrificio, ma senza poter beneficiare di un turno di riposo.In questa stagione, Federico Gatti è recordman per quel che riguarda il minutaggio, superando anche il portiere Di Gregorio. Il totale è di ben 2855 minuti a cui si dovranno aggiungere quelli che giocherà questa sera contro il Cagliari. Dietro di lui c’è Di Gregorio con 2699 e Locatelli con 2558. A livello di presenze, solo Yildiz con 37 fa meglio di Gatti, “fermo” a 34, a pari merito con Locatelli e Thuram. Questo dato evidenzia quanto il difensore sia imprescindibile per la Juventus, con un utilizzo costante che testimonia la sua affidabilità e il suo ruolo chiave nella squadra.

La classifica

Gatti: 2.855’

Di Gregorio: 2.699’

Locatelli: 2.558’

Yildiz: 2.488’

Kalulu: 2.443

Koopmeiners: 2.417

Il confronto con le altre squadre

Se si guarda alle prime cinque squadre del campionato di Serie A, solo l’Atalanta utilizza maggiormente alcuni giocatori rispetto alla. Infatti, tre calciatori della Dea hanno giocato più minuti di Federico: Marten(3.212’),(2.999’) e Marco(2.880’)., solo Yannsupera il minutaggio di Gatti con 3.150’. Nel, il giocatore con più minuti è Giovanni, con 2.358’ (escludendo la partita in corso contro il Como). Nella, invece, il primatista per minutaggio è Mattéo, che ha accumulato 2.689’ in campo fino a questo momento.