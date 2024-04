Chiesa a disposizione per Juventus-Fiorentina

Buone notizie dall'allenamento di oggi della: Federicoha smaltito la sindrome influenzale ed è tornato al suo posto, al centro della seduta diretta da Massimiliano. L'esterno bianconero, nella giornata di ieri, non aveva preso parte al classico lavoro con i compagni proprio per un problemino di salute. Nulla però che abbia realmente compromesso la sua settimana.Chiesa sarà dunque a disposizione per il match contro la Fiorentina, sua ex squadra. Il numero sette bianconero dovrebbe far coppia fissa con Dusan Vlahovic, nell'attacco disegnato da Allegri. Dopo il gol con la Lazio in Coppa Italia, l'obiettivo per entrambi è quello di non fermarsi.