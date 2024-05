Juventus, futuro Federico Chiesa: la situazione



Napoli, l'interesse per Chiesa e il fattore 'Kvaratskhelia'

che terminato il campionato, venerdì raggiungerà Coverciano per iniziare la preparazione con l'Italia verso l'europeo. La partenza per la Germania ci sarà il 10 giugno e per quella data, si potrebbero già avere qualche certezza in più sul futuro dell'attaccante. Questo almeno nell'idea del club bianconero.Il nodo della questione riguarda sempre la scadenza del contratto diIl club bianconero vuole evitare di entrare nella fase calda del mercato con ancora questa situazione di stallo e tantomeno iniziare la nuova stagione con il giocatore in scadenza. Ecco perché continueranno nei prossimi giorni i dialoghi con Fali Ramadani, agente di Federico.in modo da poter fare una valutazione del giocatore più alta in caso di offerte. Senza un accordo tra le parti le chance di vedere l'attaccante ancora a Torino nella prossima stagione si ridurrebbero notevolmente.La situazione tra Chiesa e la Juventus viene seguita anche da altri club. Mentre all'estero in passato c'erano stati interessamenti in particolare di Liverpool e Bayern Monaco,con Antonio Conte, vicinissimo a diventare il prossimo allenatore dei campani, che spinge per ingaggiare il classe 1997. E proprio da Napoli arrivano in giornata novità che indirettamente si intrecciano anche con la situazione di Chiesa. Si accende infatti. Come confermato dall'agente dell'esterno, il club ha già presentato un'offerta al Napoli. Si parla di 100 milioni di euro. Se l'operazione andasse in porto, il Napoli avrebbe un motivo in più per provare ad affondare il colpo Chiesa affidando al giocatore un ruolo centrale e avendo disponibilità economiche importanti da sfruttare.In ogni casoE alla Continassa si lavorerà per trovare un accordo che accontenti entrambi le parti. I prossimi giorni, se non decisivi, potranno comunque dare un'indicazione più chiara sul futuro di Federico.