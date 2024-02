Lasi troverà davanti ad un bivio in estate: provare il rinnovo o cedere Federico? L'attaccante classe 1997 in questa stagione è spesso fermo ai box e i problemi al ginocchio continuano a tormentarlo. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, non sarebbe infatti da escludere una clamorosa cessione dell'ex Fiorentina nel corso del mercato estivo. Certo, le pretendenti non mancano e la dirigenza bianconera riflette ma nel frattempo si guarda attorno su quali potrebbero essere i sostituti dell'esterno azzurro.