Per la sfida contro il Napoli,è in ballottaggio con Kenan Yildiz, che ha lavorato regolarmente in settimana - il colpo subìto domenica con il Frosinone era un falso allarme - e che è pronto a giocarsi le sue carte per affiancare l’intoccabile Dusan Vlahovic nel tandem d’attacco da schierare domani sera allo stadio Maradona. Il turco è forse più fresco, ma c’è anche un fattore psicologico da non sottovalutare. E Allegri è molto attento a questi dettagli: recuperare Chiesa, sia dal punto di vista fisico sia mentale, è fondamentale per la Juventus. Lo riferisce Tuttosport.