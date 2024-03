Juventus, il problema tattico

Juventus, Chiesa-Yildiz: ‘Allegri non riesce a sviluppare nessuno dei due’

Questi i numeri della coppia Chiesa-Yildiz insieme , allae, come sottolinea Gazzetta.it,. Nessun piano di convivenza, almeno per il momento e nonostante sia quello che molti tifosi sognano ed esternano sui social. Le scelte sono state spesso obbligate, nel periodo di difficoltà di Chiesa, Yildiz ha trovato spazio e ha dimostrato di meritare un posto nella prima squadra bianconera. Ma l’italiano è tornato al gol, contro il Napoli, e ha fatto un ulteriore balzo nelle gerarchie di fatto chiudendo gli spazi al turco classe 2005.In due per un posto. Il problema sembra principalmente questo. Di tridente si parla, si prova tra le mura della Continassa, può essere un’opzione a gara in corso a seconda del risultato. Ma non è un’opzione dal primo minuto, non lo è stata fin qui, difficile lo possa diventare nell’ultima parte della stagione. A meno di particolari necessità.Gazzetta, nel suo approfondimento, sottolinea come l’alternanza tra Chiesa e Yildiz possa essere limitante per i due calciatori: “Di fatto un’alternanza: sommato al momento di squadra difficile, una strategia che ha tarpato l'esplosione di Yildiz e non è servita neanche a rilanciare Chiesa. Sospeso tra i due progetti,. L'unica via d’uscita rispetto a buttare, figurativamente, uno dei due “giù dalla torre”, o sperare che siano infortuni o imprevisti a farlo, è quella su cui il tecnico non vuole accelerare: il tridente”.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.