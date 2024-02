Juventus, Chiesa chiede un ingaggio da top player

Chiesa, l'interesse della Premier League

Il tema più caldo in casa Juventus è senza dubbio quello che riguarda. Sia per le questioni di campo, sia per quelle inerenti al mercato e al futuro dell'attaccante italiano. Il classe 1997 sta vivendo un momento difficile ( QUI il gesto che lo dimostra) e la botta subita ieri in allenamento di certo non aiuta a ritrovare le migliori sensazioni. Gli acciacchi gli hanno impedito di trovare continuità di rendimento. Il feeling mai sbocciato con Allegri e la gestione tattica, non aiutano.Lanon ha mai smesso di credere in Chiesa, riferisce Tuttosport, ma Fede vuole essere equiparato ad un top player e di conseguenza chiede un ingaggio che si avvicini a quello dell'amico Vlahovic (che incassa intorno a 9 milioni) o almeno a quello di Rabiot (percepisce 7 milioni). Il club è consapevole che per trattenere Chiesa, il cui contratto è in scadenza nel 2025, serve un sacrificio finanziario ma sarebbe disposto a trovare le risorse e accontentare il giocatore in caso di prestazioni e appunto numeri da top player, che per ora non ci sono.Ecco perché si apre lo scenario della cessione e. L'agente, Fali Ramadani, è stato a Torino e insieme a Federico e al padre, Enrico, stanno riflettendo sul futuro guardando con interesse al mercato inglese. L'estate scorsa il Liverpool aveva chiesto informazioni senza però affondare il colpo. La Juve è disposta a parlarne con tutti ma solo a fronte di una valutazione e di un'offerta adeguata, non inferiore a 50-60 milioni.