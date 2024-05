Juventus-Salernitana, Federico Chiesa in dubbio: le sue condizioni

Federicoè in dubbio per la sfida in programma domani alle 18 all'Allianz Stadium contro la. Ad annunciarlo è stato il tecnico bianconero Massimiliano Allegri in conferenza stampa pochi minuti fa. Una gara, quella di domani, che sarà molto importante per l'approdo dei bianconeri nella prossima Champions League, definito da inizio stagione uno degli obiettivi dell'annata. Queste le parole di Allegri sulle condizioni di Chiesa:"Chiesa e Yildiz sono acciaccatelli da un mezzo virus." appuntamento quindi alla giornata di domani, quando il calcio d'inizio nella casa bianconera è alle 18, per ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del numero 7 della Vecchia Signora che però potrebbe non esserci per la gara dello Stadium. Nella gara saranno assenti per infortunio anche Alex Sandro, Danilo e Mattia De Sciglio.