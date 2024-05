Chiesa Juve, la situazione rinnovo

Federico Chiesa può andare al Napoli?

Nella giostra del calciomercato, oggi il nome caldo in casa Juventus è quello di Federico Come ha raccontato questa mattina La Stampa , l'esterno sarebbe nel mirino del Napoli, a maggior ragione se gli azzurri dovessero salutare. Un'operazione che, nel suo complesso, comprenderebbe anche l'arrivo a Torino di, più una somma in denaro come conguaglio. Ma Federico Chiesa può davvero andare al Napoli nella prossima stagione? Facciamo il punto.A porre Federico Chiesa nella lista dei possibili partenti ci sono diversi elementi. Si è parlato, negli scorsi giorni, della valutazione di Thiago Motta che non lo pone come possibile futura colonna della sua Juventus, anzi. Ma è presto per questo tipo di giudizi perché tra l'osservare un calciatore dal di fuori e allenarlo c'è tutta la differenza del mondo. Insomma, una volta visto tra le mura della Continassa, il nuovo allenatore della Juventus potrà giudicare e decidere come e se impiegare Chiesa.Ma la questione più spinosa è quella del rinnovo. Il contratto è in scadenza nel 2025, la Juventus propone un rinnovo ponte di un anno; anche dopo la finale di Coppa Italia, Federico Chiesa ha dichiarato di voler restare. Le discussioni tra le parti continuano; come si dice in questi casi filtra ottimismo, benché non sia ancora arrivato il momento delle firme. A fare da spartiacque potrebbe essere l'Europeo e le prestazioni di Federico Chiesa in azzurro.Il Napoli, una volta ufficializzato Antonio Conte, avrà certo un maggiore appeal e capacità di attrarre calciatori. A questo si aggiunga la potenza economica a disposizione se il club dovesse cedere Osimhen e, magari, anche Kvaratskhelia. Ma nella prossima stagione il Napoli non giocherà in Europa, mentre la Juventus ha davanti a sé 5 competizioni.Per questo, appare difficile che Federico Chiesa possa accettare un trasferimento che sarebbe visto come un passo indietro per la sua carriera. Senza maxi offerte dai top club di Premier League – attenzione al Liverpool -, lo scenario più probabile in questo momento è che il numero 7 accetti il rinnovo ponte con la Juventus. E poi si vedrà.