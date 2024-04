Federico, figura chiave della, potrebbe presto intraprendere una nuova strada. Dopo il sempre più probabile addio di Giovanni, ora è il Football - Chief of Staff a essere oggetto di possibili cambiamenti. Da tempo nel radar del Parma, sembra che il trasferimento nel club gialloblù sia una possibilità concreta. Le trattative sono in corso per definire ruolo e accordi. Il suo passaggio potrebbe segnare un cambiamento significativo per entrambe le squadre e Cherubini potrebbe trovarsi presto ad affrontare una nuova sfida nel calcio italiano.