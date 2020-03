Quarantena per tutta la Juve. O quasi. Dall'altra parte del mondo c'è una Juventus FC che gioca come niente fosse. Siamo nella capitale del Nicaragua, Managua, 43 anni fa è nato un sogno che sta continuando ancora oggi: un gruppo di ragazzi appassionati di calcio hanno creato un'altra Juventus. L'idea originale è quella portata avanti ancora oggi: qui si gioca solo con i prodotti del vivaio, i giovani crescono nelle giovanili fino ad arrivare all'Under 20. Quello che era un sogno ad occhi aperti piano piano si è trasformato in realtà mettendo anche qualche trofeo in bacheca: campioni nazionali nel 1993 e 1994, dal '93 al '96 hanno partecipato alla Champions League della Concacaf. Anche dall'altra parte del mondo c'è una Juve che gioca e vince. Un gruppo di ragazzi che portano avanti un sogno. Ma ora è tutto vero.