Juventus su Faye del Barcellona: chi è

La carriera

E' soprannominato "il mostro" per via della forza fisica e ldifensore senegalese classe 2004, legato al Barcellona da un contratto in scadenza nel 2027. Sul talento si sono mossi diversi grandi club tra cui Inter, Arsenal, Chelsea e Borussia Dortmund. Adesso anche la Juve come riferisce calciomercato.com.Non è da escludere che in estate venga fatto un tentativo da parte della Juventus, soprattutto se dovesse partire Bremer. E' vero che Faye gioca nel Barça Athletic e deve ancora fare il suo esordio in prima squadra, ma gli addetti ai lavori sono convinti che presto farà il grande passo. Le difficili condizioni economiche del club blaugrana e la possibilità di centrare una ricca plusvalenza potrebbero spingerlo verso l'uscita, mFaye ha vissuto la sua prima esperienza europea in Croazia, con la maglia dell'NK Kustosija, dove è arrivato dal Diambars FC, club del campionato del Gambia. Come scrive CM, è proprio lì che il Barcellona è andato a pescarlo nell'estate del 2023, portandolo in Spagna con un investimento di 2,2 milioni di euro e mettendolo a disposizione della formazione B di Rafa Marquez. Nonostante non faccia parte della prima squadra di Xa, il 22 marzo scorso, nella sfida vinta per 3-0 da Sadio Mané e compagni contro il Gabon.