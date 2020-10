La Juventus vola in Ucraina per affrontare domani la Dinamo Kiev che non incrocia in Europa da ben 18 anni e contro la quale comunque non ha mai perso. I bianconeri sono spinti anche dai quotisti di Stanleybet.it che li vedono vittoriosi a 1,85 contro il 4,70 dei padroni di casa. L’assenza di CR7 contribuisce a far pendere la bilancia verso l’Under, 1,72, rispetto all’Over, a 2,00. Lo 0-2 bianconero si gioca a 8,20, quello ucraino sale a 22. Dopo il gol a Crotone, Morata punta a ripetersi in Europa: la rete dello spagnolo è in quota a 2,40, segue Chiesa a 2,75. Sul versante opposto il bomber sloveno Benjamin Verbič sarà il pericolo numero uno per la difesa juventina: il suo gol è dato a 4,25.