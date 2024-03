Una delle tante missioni dellaper la prossima stagione è anche quella di essere più pericolosa grazie alle. La squadra bianconera, infatti, è al quinto posto in Serie A per numero diriusciti (89, al pari della Fiorentina), in una speciale classifica dominata dall'Atalanta (115) seguita da Inter (109) e - un po' a sorpresa - Cagliari (108) e Torino (93). Per questo obiettivo la dirigenza sta anche sondando il mercato: tra le altre opzioni è tornata di moda, secondo Tuttosport, quella che risponde al nome di Noussair Mazraoui del Bayern Monaco.