Juventus Fan Club in continua crescita: record di tesserati, tutti i numeri

Juventus Official Fan Club in crescita

La Juventus , tramite il proprio sito ufficiale, annuncia la continua crescita dei propri Fan Club ufficiali.La famiglia bianconera si allarga sempre di più. I numeri della stagione 2024/25 confermano una crescita costante dei, testimoniando una passione che non conosce limiti geografici.Nel confronto tra le ultime due stagioni,, registrando un aumento di 14 club. Un segnale inequivocabile dell’amore per la Juventus che continua a diffondersi in tutto il mondo.

La diffusione geografica

Italia: da 409 a 419 JOFC. Spicca, in particolare, il primato solitario della Sicilia, con ben 51 Club, seguita da Lombardia con 49 e Piemonte con 40. La Lombardia è sul gradino più alto del podio per tifosi affiliati, quasi 18 mila, davanti a Puglia e Piemonte.

Europa: da 59 a 63 JOFC

Extra UE: da 130 a 134 JOFC

Contorni globali

Record di tesserati

Il coinvolgimento internazionale assume contorni sempre più globali: basti pensare che esiste un JOFC in ben 54 paesi nel Mondo, con record per la Cina (20): tra le sedi più particolari, e spesso lontane, dei nostri JOFC figurano Armenia, Australia, Camerun, Costa Rica, Papua Nuova Guinea, Repubblica Dominicana, Sierra Leone… e negli USA perfino Honolulu è bianconera!Luoghi che, a migliaia di chilometri di distanza, vibrano all’unisono con l’Allianz Stadium a ogni partita.L’entusiasmo bianconero non si manifesta solo attraverso la crescita dei club, ma anche nell’aumento notevole dei soci. Per la stagione 2024/25,, un record assoluto nella storia dei JOFC, in netta crescita rispetto ai 112 mila della scorsa stagione.I Juventus Official Fan Club sono il cuore pulsante della tifoseria bianconera e il loro continuo sviluppo dimostra come l’amore per la Juve sia più forte che mai.