Juventus, FAGIOLI VA ALLA FIORENTINA: i dettagli

I dettagli dell'affare

Lae lahanno trovato l'accordo per il trasferimento di Nicolò Fagioli. L'operazione si chiude in prestito con obbligo di riscatto. Le cifre dovrebbero essere queste, in attesa di conferme:Ora manca solo l'ultimo passaggio: la firma del giocatore, che sancirà ufficialmente il suo passaggio in viola. Un colpo importante per la Fiorentina, che si assicura un talento di prospettiva, mentre la Juventus conclude una cessione strategica in ottica finanziaria e di mercato.L’accordo tra Juventus e Fiorentina per Nicolò Fagioli è ormai definito, con la formula della cessione a titolo definitivo per una cifra complessiva diInoltre, la Juventus si è riservata una percentuale sulla futura rivendita, un dettaglio che potrebbe rivelarsi vantaggioso in caso di una futura cessione del centrocampista.