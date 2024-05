Juventus, Fagioli è tornato: la sua emozione

Una serata che non dimenticheràil centrocampista della Juve ha scontato la squalifica e contro il Bologna è tornato in campo, entrando a 20 minuti dalla fine. "Enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato."Così sui social ha raccontato questi mesi difficili e cosa ha significato poter tornare in campo: "SOra è tornato il momento di far parlare solamente il campo. E amare questi colori, Grazie a tutti."