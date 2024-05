Juventus, Fagioli è tornato a disposizione



Da quanto non era a disposizione

L'ultima partita di Fagioli

Fagioli giocherà contro il Bologna?

Nicolò Fagioli ha finito di scontare la squalifica ed è da oggi di nuovo a disposizione della Juventus per giocare.a Paolo Montero per la partita contro il Bologna, in programma questa sera alle 20:45.La Juventus ritrova Fagioli dopo tanto tempo e mesi complicati per il ragazzo, che ha affrontato un percorso riabilitativo insieme alUn rientro importante per i bianconeri che hanno dovuto fare a meno di un giocatore che nella passata stagione era diventato un titolare.Fagioli è pronto a scendere di nuovo in campo in una partita ufficiale dopo diversi mesi. L'ultima volta in cui è stato a disposizione risale al 7 ottobre, quando la Juventus affrontò il Torino all'Allianz Stadium. In quella occasione però rimase in panchina.Per trovare l'ultima gara giocata da Fagioli bisogna andare ancora più indietro, ovvero al 1 ottobre sul campo dell'Atalanta. La partita terminò 0-0; è stata l'ultima volta che Fagioli è sceso in campo in una partita ufficiale.La convocazione è il primo passo, ma giocherà questa sera contro il Bologna? Difficile che possa partire dall'inizio mentre ci sono possibilità che subentri dalla panchina facendo uno spezzone di partita.