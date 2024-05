Quando finisce la squalifica di Nicolò Fagioli

Fagioli Juve, come può aiutare Locatelli

Appena prima della caotica partenza del calciomercato estivo, la Juventus trova calma e certezze nel primo rinforzo stagionale. Si tratta di Nicolòche, dopo aver scalato le gerarchie nella passata stagione, si è dovuto fermare per la squalifica per il caso scommesse. Ma il tempo scorre veloce e il suo ritorno in campo è ormai imminente.La squalifica di Nicolò Fagioli finirà il 19 maggio, tra 10 giorni. Dal 20, quindi, sarà abile e arruolabile per Massimiliano Allegri. Se la penultima partita di campionato, contro il Bologna, dovesse essere posticipata al lunedì, dunque, Fagioli potrebbe già essere convocato. Sicuramente, sarà a disposizione per l’ultima contro il Monza.Come sottolinea la Gazzetta dello Sport questa mattina, Nicolò Fagioli sarà il primo rinforzo della Juventus, e che rinforzo. Non solo per le qualità del ragazzo, ma anche per la duttilità. Allegri lo ha schierato come mezzala ma per lui ha più volte predetto un ruolo davanti alla difesa. Magari al posto di Manuel Locatelli che, quindi, potrebbe smarcarsi da quella posizione per giocare più avanzato, in un modulo tutto diverso, dalla prossima stagione.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.