Nicolò Fagioli, prosegue il percorso di riabilitazione

Secondo incontro per Nicoló #Fagioli come parte dell’iter di recupero previsto dalla squalifica in atto.



Oggi a Condove pic.twitter.com/AzjBkWrQYa — ilbianconero (@ilbianconerocom) February 23, 2024





Fagioli, quando finisce la squalifica

Nicolòche sta continuando ad allenarsi regolarmente alla Continassa insieme ai compagni, prosegue anche il percorso fuori dal campo dopo la squalifica per il caso scommesse. Il percorso di riabilitazione del giocatore secondo quanto disposto dalla Procura Federale della F.I.G.C, è iniziato il 17 gennaio e oggi c'è stato il secondo dei dieci appuntamenti pubblici previsti a integrazione del piano terapeutico intrapreso da Fagioli.Il centrocampista della Juve è protagonista di un incontro dal titolo “Lo sport non è azzardo” organizzato al Cinema Comunale di Condove alla presenza del dottor Paolo Jarre, esperto di tematiche legate all’azzardo patologico nonché suo terapeuta.La squalifica patteggiata da Fagioli con la Figc terminerà appena in tempo per consentire al centrocampista bianconero di scendere in campo per l'ultima giornata di campionato, che vede in programma la sfida interna tra la Juventus e il Monza, ovvero nel week end del 24/25 maggio.